2020-04-19T06:56:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах

В условиях самоизоляции православные объединились во всеобщей акции
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах. Фото: Татьяна ПодольскаяКузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах. Фото: Татьяна Подольская
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В Кузбассе православные встретили праздник Пасхи со свечами на окнах. Такая акция была запущена в связи с рекомендацией не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса.

Призыв встретить праздник безопасно появился в соцсетях. Фото: Татьяна Подольская

Призыв встретить праздник безопасно появился в соцсетях. Фото: Татьяна Подольская

Посмотреть богослужение можно было по телевизору. Фото: Татьяна Подольская

Посмотреть богослужение можно было по телевизору. Фото: Татьяна Подольская

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ИСТОЧНИК KP.RU

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