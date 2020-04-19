Кузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах

19 Апр 2020 2020-04-19T06:56:50+03:00

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В Кузбассе православные встретили праздник Пасхи со свечами на окнах. Такая акция была запущена в связи с рекомендацией не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса.

Призыв встретить праздник безопасно появился в соцсетях. Фото: Татьяна Подольская

Посмотреть богослужение можно было по телевизору. Фото: Татьяна Подольская

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ИСТОЧНИК KP.RU