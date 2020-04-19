2020-04-19T07:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у шести кузбассовцев выявлен коронавирус

Данные по заболевшим озвучил оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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Еще у шести кузбассовцев выявлен коронавирусЕще у шести кузбассовцев выявлен коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный межведомственный штаб области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом в Кузбассе. За прошедшие сутки их число снова выросло.

По состоянию на 11.00 19 апреля выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших – жители Краснобродского, по одному из Кемерова, Новокузнецка, Новокузнецкого района и Ленинск-Кузнецкого района.

-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1617 человек, - сообщили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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