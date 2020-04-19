Еще у шести кузбассовцев выявлен коронавирус
Оперативный межведомственный штаб области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом в Кузбассе. За прошедшие сутки их число снова выросло.
По состоянию на 11.00 19 апреля выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших – жители Краснобродского, по одному из Кемерова, Новокузнецка, Новокузнецкого района и Ленинск-Кузнецкого района.
-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1617 человек, - сообщили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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