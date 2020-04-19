В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T08:07:03+03:00

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Стало известно, в каких еще территориях Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. География заболевания расширилась.

Как сообщили в областном межведомственном штабе, на 11.00 19 апреля зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

-Двое заболевших – жители Краснобродского, по одному из Кемерова, Новокузнецка, Новокузнецкого района и Ленинск-Кузнецкого района, - рассказали специалисты.

Сейчас в медицинских учреждениях области получают лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1617 человек.

Напомним, что в пятницу, 17 апреля, стало известно о первом скончавшемся от коронавируса в Кузбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU