2020-04-19T08:07:03+03:00
Общество

В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусом

География распространения заболевания расширяется
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусомВ каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, в каких еще территориях Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. География заболевания расширилась.

Как сообщили в областном межведомственном штабе, на 11.00 19 апреля зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

-Двое заболевших – жители Краснобродского, по одному из Кемерова, Новокузнецка, Новокузнецкого района и Ленинск-Кузнецкого района, - рассказали специалисты.

Сейчас в медицинских учреждениях области получают лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1617 человек.

Напомним, что в пятницу, 17 апреля, стало известно о первом скончавшемся от коронавируса в Кузбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома. (подробности)

Более 8,7 тысячи тестов на коронавирус проведено в Кузбассе

В Кузбассе специалисты провели свыше 8,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этих целей создано четыре лаборатории. (подробности)

Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции продлен, а пасхальные службы пройдут онлайн

Сергей Цивилев 16 апреля выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил о текущей ситуации в области в связи с коронавирусом, а также озвучил несколько важных решений. Главное - режим самоизоляции продлен до 26 апреля включительно. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля

16 апреля Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлевается. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе создали карту распространения коронавируса
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой
В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Еще у шести кузбассовцев выявлен коронавирус
Кузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах
В Киселевске трое жителей сдали в пункт приема металла чужую «Газель»
В кемеровском Сосновом бору загорелась трава
Кузбассовец взял бесхозные трубы и попал под суд
Женщину и трех детей спасли в Новокузнецке во время пожара
Какой будет погода на Пасху в Кузбассе
Открытие новокузнецкого Дворца спорта после ремонта назначено на сентябрь
До 358 человек увеличилось число кузбассовцев из окружения умершей пациентки
На карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятие
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе
Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса
Заболевшие коронавирусом обнаружены в девяти городах Кузбасса
Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков
Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус
Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся