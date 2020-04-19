Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой

19 Апр 2020 2020-04-19T09:59:31+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздрвил кузбассовцев с праздником Пасхи. Поздравление глава региона разместил на своей официальной странице в соцсетях.

-Сегодня мы празднуем Пасху, главный христианский праздник, в непростое время. Проведите этот день дома, в кругу своих близких. Этот великий праздник всегда пробуждал в нас самые добрые чувства, объединял людей по всему миру. Сейчас это особенно важно. Дарите друг другу любовь, внимание и заботу. Добра, благополучия и мира вашему дому. Будьте счастливы и здоровы. Светлой вам Пасхи, друзья! - обратился к жителям Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU