Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздрвил кузбассовцев с праздником Пасхи. Поздравление глава региона разместил на своей официальной странице в соцсетях.
-Сегодня мы празднуем Пасху, главный христианский праздник, в непростое время. Проведите этот день дома, в кругу своих близких. Этот великий праздник всегда пробуждал в нас самые добрые чувства, объединял людей по всему миру. Сейчас это особенно важно. Дарите друг другу любовь, внимание и заботу. Добра, благополучия и мира вашему дому. Будьте счастливы и здоровы. Светлой вам Пасхи, друзья! - обратился к жителям Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU