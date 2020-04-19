2020-04-19T11:27:19+03:00
Общество

В понедельник в Кузбассе потеплеет до +22

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день
Ирина АВТУШКО
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В понедельник в Кузбассе потеплеет до +22В понедельник в Кузбассе потеплеет до +22Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на первый рабочий день в Кузбассе. Ожидается, что в регионе потеплеет до +22 градусов.

В ночь на понедельник, 20 апреля, по области прогнозируется 0…+5 градусов, днем потеплеет до +17…+20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду, по востоку региона усиливаясь до 12 метров. Ожидается небольшая облачность, день пройдет без осадков.

В Кемерове ночью 20 апреля прогнозируется 0…+2 градуса. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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