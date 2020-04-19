2020-04-19T12:19:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов

Рейс запланирован на 19 апреля
Мария КОЛОСОВА
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Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристовИз Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристовФото: Олег ЗОЛОТО
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Из Таиланда готовятся вывезти еще одну группу туристов, застрявших в стране из-за отмены рейсов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вылет запланирован на 19 апреля.

-Открыта дополнительная регистрация на рейс № SVR3714 БангкокКемерово, который состоится 19 апреля 2020 года в 17.40 по местному времени, - сообщается на официальном портале Единых государственных услуг. - Количество мест ограничено, постарайтесь успеть.

Отметим, что этот перелет возможен запланирован только для граждан России, которые проживают в городе Кемерово и Кемеровской области, а также в соседней Новосибирской области.

Напомним, что не так давно в регион приехали кузбассовцы, которые также застряли в Таиланде. За помощью они обратились к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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