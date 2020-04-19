2020-04-19T13:16:12+03:00
Происшествия

В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок

Оба преступления произошли с разницей в несколько минут
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове рецидивист напал на двух горожанокВ Кемерове рецидивист напал на двух горожанокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове рецидивист с разницей в несколько минут напал на двух женщин. Злоумышленник орудовал в Ленинском районе города.

О нападении полицейским сообщила 35-летняя кемеровчанка, к которой неизвестный мужчина попытался выхватить женскую сумку в одном из дворов. Потерпевшая стала звать на помощь, и ее крики услышал прохожий. Мужчина, гулявший на улице с собакой, спугнул налетчика.

Уже через несколько минут в отел полиции с таким же заявлением обратилась 46-летняя женщина, проживающая в соседнем дворе. Злоумышленник забрал у нее сумку, в которой находился кошелек с банковскими картами и 200 рублей.

Вскоре налетчика удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 32-летний житель областного центра. Он был задержан на выходе из магазина, где он оплатил покупки похищенной банковской картой одной из потерпевшей. Общая сумма причиненного им ущерба составила около пяти тысяч рублей.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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