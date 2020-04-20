В интернатах для престарелых и детских домах Кузбасса вводится вахтовый режим работы из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T04:01:34+03:00

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Из-за коронавируса в детских домах, интернатах для престарелых и других подобных учреждениях вводится режим вахтовый режим работы сотрудников. Это значит, что специалисты будут оставаться на рабочих местах в течение 14 дней.

Очередное ужесточение мер, которые призваны сдерживать распространение коронавирусной инфекции, введено в воскресенье, 19 апреля. Распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно документу, организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологические интернаты, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хосписы, отделения паллиативной помощи, дома и отделения сестринского ухода, психиатрические больницы и диспансеры, психоневрологические диспансеры, а также индивидуальные предприниматели, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, должны перейти на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирусную инфекцию.

- Персонал будет находиться внутри на двухнедельных вахтах без возможности выхода и с проживанием внутри учреждения, - прокомментировал ситуация замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник. - Это сделано для того, чтобы уменьшить риски заноса инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU