В Кузбассе работающим пенсионерам продлили сроки получения больничного из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T06:09:44+03:00

Претендовать на него могут люди старше 65 лет

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В Кузбассе работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше продлили сроки получения оплачиваемых больничных в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в ГУ - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Застрахованные работающие жители области, которые родились 20 апреля 1955 года и ранее, могут взять больничный лист на период нахождения на карантине с 20 по 30 апреля. Об этом нужно уведомить своего работодателя бесконтактным способом - по телефону, СМС или электронной почте. Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования, без посещения медицинской организации. На основании этих же сведений ФСС назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

- В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса необходимо на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания, соблюдать режим изоляции, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU