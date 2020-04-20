2020-04-20T03:20:37+03:00
Происшествия

В Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции

Инцидент произошел в Тайге
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции.Фото: Инцидент Кузбасс/ InstagramВ Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции.Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram
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В Тайге полицейские проводят проверку по факту аварии, в результате которой иномарка врезалась в здание линейного отдела МВД. Инцидент произошел днем 19 апреля.

Как было установлено, в районе 12.00 автомобиль Nissan Almera въехал в административное здание. В машине находились двое взрослых – водитель и пассажир – которые получили травмы различной степени тяжести. Также в салоне был ребенок, который не пострадал.

-Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки передал управление транспортом своей 48-летней супруге. У женщины нет водительского удостоверения, кроме того, она не имела опыта вождения. В результате, двигаясь по одной из центральных улиц города, она не справилась с управлением и совершила съезд с дороги и наезд на здание, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Кемеровской области.

С места аварии женщина скрылась. Кроме того, установлено, что и они, и ее супруг на момент задержания были пьяны. А вот были ли они трезвыми, когда управляли автомобилем, предстоит выяснить полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку. В отношении женщины уже составлено несколько протоколов, ей грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Также возбуждено административное производство за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Здесь максимальное наказание предполагает штраф до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет. В отношении мужчины также составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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