Самолет с 76 туристами из Таиланда приземлился в Кемерове

20 Апр 2020 2020-04-20T06:20:10+03:00

Это был последний рейс, на котором могли вернуться кузбасские туристы

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Кузбассовцы, застрявшие в Бангкоке, вернулись в Кузбасс. Самолет с российскими туристами прибыл в Кемерово.

Самолет с 76 пассажирами на борту из Бангкока, приземлился в аэропорту имени Леонова в Кемерове. Это был последний вывозной рейс, на котором кузбассовцы могли добраться из Таиланда в Кузбасс. Те, кто не попал на него, останутся в королевстве до конца пандемии.

Ранее Антон Пятковский, министр туризма Кузбасса, сообщил, что на этом рейсе будут находиться не только жители Кузбасса, но и те, кто живет в соседней Новосибирской области.

- Действительно, сегодня в аэропорт прибыл международный рейс, - сообщили в справочной аэропорта имени Леонова.

Напомним, что не так давно в регион приехали еще несколько кузбассовцев, которые также застряли в Таиланде. За помощью они обратились к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

ИСТОЧНИК KP.RU