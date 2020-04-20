2020-04-20T07:06:36+03:00
Общество

Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить

Оба молодых человека проигнорировали повестку в военный комиссариат
Екатерина РОМАНОВА
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Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служитьДвое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить
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Два приговора за уклонение от военной службы вынес Яшкинский районный суд. Оба молодых человека проигнорировали необходимость проходить воинскую службу.

Во время прокурорской проверки, которая проходила в январе 2020 года, выяснилось, что два молодых человека в возрасте 20 лет и 21 года не являлись по повесткам в военный комиссариат в октябре и декабре 2019 года. Оба юноши были здоровы, не раз получали повестки прибыть в военкомат, однако не делали этого.

- Прокурор района направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела в следственные органы, было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После окончания предварительного расследования прокурор утвердил обвинительные заключения и направил уголовные дела в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал обоих молодых людей виновными в уклонении от призыва на военную службу. Каждому из них были назначены штрафы, причем их размеры зависели от времени уклонения от воинской повинности и данных о личности каждого. Одному из молодых людей предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, другому - 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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