Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить
Два приговора за уклонение от военной службы вынес Яшкинский районный суд. Оба молодых человека проигнорировали необходимость проходить воинскую службу.
Во время прокурорской проверки, которая проходила в январе 2020 года, выяснилось, что два молодых человека в возрасте 20 лет и 21 года не являлись по повесткам в военный комиссариат в октябре и декабре 2019 года. Оба юноши были здоровы, не раз получали повестки прибыть в военкомат, однако не делали этого.
- Прокурор района направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела в следственные органы, было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После окончания предварительного расследования прокурор утвердил обвинительные заключения и направил уголовные дела в суд для рассмотрения по существу.
Суд признал обоих молодых людей виновными в уклонении от призыва на военную службу. Каждому из них были назначены штрафы, причем их размеры зависели от времени уклонения от воинской повинности и данных о личности каждого. Одному из молодых людей предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, другому - 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU