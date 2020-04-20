Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Стало известно, сколько туристов из Кузбасса, застрявших из-за пандемии коронавируса в Таиланде, смогли вернуться домой минувшей ночью. Самолет с 76 россиянами приземлился в аэропорту Кемерова.
О том, что кузбассовцы, ставшие невольными заложниками ситуации, смогли вернуться домой, сообщил Сергей Цивилев.
«Сегодня ночью кузбассовцы, застрявшие в Таиланде в разгар пандемии, вернулись домой. Они приземлились в аэропорту имени Леонова в Кемерове», - написал Сергей Цивилев в соцсетях.
Всего на борту самолета было 76 россиян, 61 из которых - жители Кузбасса. Остальные - жители Новосибирской области. 63 человека из прибывших туристов получили постановления о самоизоляции, 13 человек отправились на карантин в обсерватор.
«В Таиланде еще остаются некоторые жители Кузбасса - они решили дождаться окончания пандемии и возвращения авиасообщения между странами», - отметил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU