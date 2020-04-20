20 Апр 2020 2020-04-20T07:37:11+03:00

Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Самолет с туристами приземлился в Кемерове в ночь на 20 апреля

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Стало известно, сколько туристов из Кузбасса, застрявших из-за пандемии коронавируса в Таиланде, смогли вернуться домой минувшей ночью. Самолет с 76 россиянами приземлился в аэропорту Кемерова.

О том, что кузбассовцы, ставшие невольными заложниками ситуации, смогли вернуться домой, сообщил Сергей Цивилев.

«Сегодня ночью кузбассовцы, застрявшие в Таиланде в разгар пандемии, вернулись домой. Они приземлились в аэропорту имени Леонова в Кемерове», - написал Сергей Цивилев в соцсетях.

Всего на борту самолета было 76 россиян, 61 из которых - жители Кузбасса. Остальные - жители Новосибирской области. 63 человека из прибывших туристов получили постановления о самоизоляции, 13 человек отправились на карантин в обсерватор.

«В Таиланде еще остаются некоторые жители Кузбасса - они решили дождаться окончания пандемии и возвращения авиасообщения между странами», - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU