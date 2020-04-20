20 Апр 2020 2020-04-20T07:52:51+03:00

Шесть новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе 20 апреля Фото: Екатерина РОМАНОВА

Больше всего случаев заболевания в Анжеро-Судженске

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За минувшие сутки еще у шести кузбассовцев выявили коронавирус. Сейчас все они находятся в больницах Кузбасса.

Сразу у шести человек на утро 20 апреля выявлен коронавирус. Все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.

- В Анжеро-Судженске трое заболевших, по одному в поселке городского типа Краснобродский, Новокузнецком и Прокопьевском районах, - сообщает оперативный штаб.

В общей сложности число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 47 человек. При это шестеро из них уже вылечились, один скончался. В больницах региона находятся 40 человек. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1601 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU