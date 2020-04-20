На карте распространения коронавируса в Кузбассе появился еще один город
Карта распространения коронавируса в Кузбасса пополняется все новыми и новыми городами. Так, за минувшие сутки в регионе выявили случая заболевания в Анжеро-Судженске. Он стал десятым городом, где зафиксирован коронавирус.
Уже в десяти городах и районах Кузбасса выявлены случаи заболевания коронавирусом. Первые три случая зарегистрировали в Анжеро-Судженске – он стал десятым городом на карте распространения коронавируса.
В общем же случаи заболевания зарегистрированы в следующих городах и регионах:
Новокузнецк – 14 человек, двое выздоровели.
Кемерово – 13 человек, трое выздоровели.
Краснобродский – 6 человек, 1 умер.
Прокопьевский муниципальный округ – 3 человека.
Анжеро-Судженск – 3 человека.
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2 человека.
Мариинский район – 2 человека.
Новокузнецкий район – 2 человека.
Топкинский муниципальный округ – 1 человек
Мыски – 1 человек
ИСТОЧНИК KP.RU