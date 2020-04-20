20 Апр 2020 2020-04-20T08:03:02+03:00

На карте распространения коронавируса в Кузбассе появился еще один город Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Карта распространения коронавируса в Кузбасса пополняется все новыми и новыми городами. Так, за минувшие сутки в регионе выявили случая заболевания в Анжеро-Судженске. Он стал десятым городом, где зафиксирован коронавирус.

Уже в десяти городах и районах Кузбасса выявлены случаи заболевания коронавирусом. Первые три случая зарегистрировали в Анжеро-Судженске – он стал десятым городом на карте распространения коронавируса.

В общем же случаи заболевания зарегистрированы в следующих городах и регионах:

Новокузнецк – 14 человек, двое выздоровели.

Кемерово – 13 человек, трое выздоровели.

Краснобродский – 6 человек, 1 умер.

Прокопьевский муниципальный округ – 3 человека.

Анжеро-Судженск – 3 человека.

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2 человека.

Мариинский район – 2 человека.

Новокузнецкий район – 2 человека.

Топкинский муниципальный округ – 1 человек

Мыски – 1 человек

ИСТОЧНИК KP.RU