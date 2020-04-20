2020-04-20T09:27:59+03:00
Общество

Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах

Это вынужденная мера, которая не позволит коронавирусу распространяться дальше
Екатерина РОМАНОВА
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Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городахРаботу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу в нескольких кузбасских территориях на время закрыты парикмахерские, химчистки, ателье и ряд других объектов. Эта мера позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Запрет на работу ряда объектов, оказывающих услуги населению, начал действовать на территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района. Здесь приостанавливается работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов. Временно не будут работать парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, закроются ателье и обувные мастерские, нельзя будет отремонтировать бытовую технику, установить пластиковые окна, балконы и натяжные потолки. Также закроются фотосалоны.

- На указанных территориях необходимо обеспечить обязательное соблюдение требований масочного режима, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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