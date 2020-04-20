2020-04-20T09:58:29+03:00
Общество

Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом

Готовы результаты первого теста, сделанного священнослужителю
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусомЧто показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Священник, который отпевал первую пациентку, у которой после смерти диагностировали коронавирус, сдал анализы на коронавирус. Стало известно, какие результаты показал первый тест.

Как оказалось, священник, проводивший обряд отпевания в Краснобродском, где жила скончавшаяся от пневмонии женщина, сам является жителем Прокопьевска. После того, как тест, сделанный после смерти женщины, показал, что у нее был коронавирус, священнослужителя изолировали и взяли у него все необходимые анализы.

Глава Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил о результатах теста на своей странице в соцсетях. Он отметил, что первый тест, сделанный священнику, дал отрицательный результат.

- Режим самоизоляции в Прокопьевске, как и в других городах Кузбасса, продлен до 26 апреля, - отметил Андрей Мамаев. - Будьте внимательны и осторожны, не покидайте места проживания без уважительных разрешенных поводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 20 протоколов составила Госжилинспекция за нарушение правил дезинфекции в Кемерове
У перепугавшего прокопчан фельдшера не обнаружили коронавируса
В Кузбассе развернуто девять контрольно-пропускных пунктов из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания
Еще два кузбасских храма закрылись на карантин из-за коронавируса
В Кемерове дом торговца героином брали штурмом
Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-Судженске
Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом
Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах
С кемеровских улиц убирают киоски
На карте распространения коронавируса в Кузбассе появился еще один город
Шесть новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе 20 апреля
Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить
Самолет с 76 туристами из Таиланда приземлился в Кемерове
В Кузбассе работающим пенсионерам продлили сроки получения больничного из-за коронавируса
В интернатах для престарелых и детских домах Кузбасса вводится вахтовый режим работы из-за коронавируса
В Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок
Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов