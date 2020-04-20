Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T09:58:29+03:00

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Священник, который отпевал первую пациентку, у которой после смерти диагностировали коронавирус, сдал анализы на коронавирус. Стало известно, какие результаты показал первый тест.

Как оказалось, священник, проводивший обряд отпевания в Краснобродском, где жила скончавшаяся от пневмонии женщина, сам является жителем Прокопьевска. После того, как тест, сделанный после смерти женщины, показал, что у нее был коронавирус, священнослужителя изолировали и взяли у него все необходимые анализы.

Глава Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил о результатах теста на своей странице в соцсетях. Он отметил, что первый тест, сделанный священнику, дал отрицательный результат.

- Режим самоизоляции в Прокопьевске, как и в других городах Кузбасса, продлен до 26 апреля, - отметил Андрей Мамаев. - Будьте внимательны и осторожны, не покидайте места проживания без уважительных разрешенных поводов.

ИСТОЧНИК KP.RU