Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом
Священник, который отпевал первую пациентку, у которой после смерти диагностировали коронавирус, сдал анализы на коронавирус. Стало известно, какие результаты показал первый тест.
Как оказалось, священник, проводивший обряд отпевания в Краснобродском, где жила скончавшаяся от пневмонии женщина, сам является жителем Прокопьевска. После того, как тест, сделанный после смерти женщины, показал, что у нее был коронавирус, священнослужителя изолировали и взяли у него все необходимые анализы.
Глава Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил о результатах теста на своей странице в соцсетях. Он отметил, что первый тест, сделанный священнику, дал отрицательный результат.
- Режим самоизоляции в Прокопьевске, как и в других городах Кузбасса, продлен до 26 апреля, - отметил Андрей Мамаев. - Будьте внимательны и осторожны, не покидайте места проживания без уважительных разрешенных поводов.
ИСТОЧНИК KP.RU