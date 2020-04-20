Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-Судженске

20 Апр 2020 2020-04-20T11:42:54+03:00

Здесь обязательно ношение масок, а также закрыт ряд организаций

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В понедельник, 20 апреля, стало известно о введении ограничительных мероприятий на территории Анжеро-Судженского городского округа. Горожане должны теперь передвигаться в масках, а организации, оказывающие услуги населению, временно закрыты.

Решение о введении ограничительных мер принято после того, как в Анжеро-Судженске были зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Ранее аналогичные меры ввели в трех других районах Кузбасса.

- Решением штаба на территории Анжеро-Судженского городского округа вводятся ограничения, аналогичные введенным вчера в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе, - сообщает оперативный штаб.

Среди ограничений - запрет на работу парикмахерских, ателье, салонов маникюра и педикюра, обувных мастерских и прочих. Также горожане обязаны носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU