2020-04-20T11:42:54+03:00
Общество

Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-Судженске

Здесь обязательно ношение масок, а также закрыт ряд организаций
Екатерина РОМАНОВА
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Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-СудженскеСтрогие ограничительные меры ввели в Анжеро-СудженскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 20 апреля, стало известно о введении ограничительных мероприятий на территории Анжеро-Судженского городского округа. Горожане должны теперь передвигаться в масках, а организации, оказывающие услуги населению, временно закрыты.

Решение о введении ограничительных мер принято после того, как в Анжеро-Судженске были зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Ранее аналогичные меры ввели в трех других районах Кузбасса.

- Решением штаба на территории Анжеро-Судженского городского округа вводятся ограничения, аналогичные введенным вчера в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе, - сообщает оперативный штаб.

Среди ограничений - запрет на работу парикмахерских, ателье, салонов маникюра и педикюра, обувных мастерских и прочих. Также горожане обязаны носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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