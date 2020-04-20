В Кемерове дом торговца героином брали штурмом

20 Апр 2020 2020-04-20T11:41:22+03:00

Он может отправиться в тюрьму на 20 лет [видео]

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В Кемерове арестован подозреваемый в незаконном сбыте героина. Для этого оперативники штурмом взяли двухэтажный коттедж наркоторговца.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Кузбасского линейного управления МВД России при поддержке бойцов Росгвардии провели силовой захват двухэтажного коттеджа, который расположен в завокзальной части Кемерова.

Согласно полученной ранее информации, 37-летний хозяин дома, мужчина цыганской народности, занимался торговлей наркотическими средствами. До спецоперации оперативники провели проверочную закупку героина, которую подозреваемый реализовал путем «закладки».

- В ходе обыска сыщики транспортной полиции изъяли возможные доказательства, имеющие значение для уголовного дела - мобильные средства коммуникации и банковские карты, на которые поступали денежные средства за незаконную продажу наркотических средств, - рассказали подробности в Кузбасском ЛУ МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/774210" frameborder="0"></iframe> В Кемерове дом подозреваемого в торговле наркотиком брали штурмом..Видео: Кузбасское ЛУ МВД

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU