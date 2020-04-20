Еще два кузбасских храма закрылись на карантин из-за коронавируса
Сразу два кузбасских храма закрыты на 14-дневный карантин. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.
По решению оперативного штаба на 14-дневный карантин закрываются сразу два кузбасских храма. Один из них - храм Архангела Михаила - расположен в деревне Береговая Кемеровского муниципального района. Другой - храм Александра Невского в Кемерове. Как сообщает оперативный штаб, причиной такого решения стало присутствие прихожан на пасхальных службах.
- Штаб напоминает, что всем жителям Кузбасса необходимо выполнять меры по профилактике COVID-19 и соблюдать режим самоизоляции, - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее стали известны результаты теста на коронавирус, который сделали священнику. Он отпевал жительницу Краснобродского, которая скончалась от пневмонии. Первый тест у женщины был отрицательным, однако второй, сделанный после ее смерти, показал, что у горожанки был коронавирус. Храм, где отпевали женщину, также, как и три больницы, закрыт на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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