2020-04-20T12:29:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два кузбасских храма закрылись на карантин из-за коронавируса

Прихожан всех храмов Кузбасса призывают соблюдать самоизоляцию
Екатерина РОМАНОВА
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Сразу два кузбасских храма закрыты на 14-дневный карантин. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

По решению оперативного штаба на 14-дневный карантин закрываются сразу два кузбасских храма. Один из них - храм Архангела Михаила - расположен в деревне Береговая Кемеровского муниципального района. Другой - храм Александра Невского в Кемерове. Как сообщает оперативный штаб, причиной такого решения стало присутствие прихожан на пасхальных службах.

- Штаб напоминает, что всем жителям Кузбасса необходимо выполнять меры по профилактике COVID-19 и соблюдать режим самоизоляции, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стали известны результаты теста на коронавирус, который сделали священнику. Он отпевал жительницу Краснобродского, которая скончалась от пневмонии. Первый тест у женщины был отрицательным, однако второй, сделанный после ее смерти, показал, что у горожанки был коронавирус. Храм, где отпевали женщину, также, как и три больницы, закрыт на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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