За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания
В Кузбассе в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора обнаружен павильон быстрого питания, который вопреки распоряжению о режиме повышенной готовности продолжал работу. Заведение закрыли.
Павильон быстрого питания, нарушивший специальный режим, работал в Прокопьевске. Во время проверки здесь обнаружилось нарушение дезинфекционного режима по обработке оборудования и помещения, отсутствовали разрешенные моющие дезинфицирующие средства, в наличии не было достаточного количества масок.
- Общество с ограниченной ответственностью было признано виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.
Приставы опечатали павильон, а также будут регулярно проводить проверки на предмет незаконного возобновления его работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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