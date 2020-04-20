2020-04-20T12:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания

Нарушения выявила проверка Роспотребнадзора
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания. Фото: УФССП России по Кемеровской областиЗа нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания. Фото: УФССП России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора обнаружен павильон быстрого питания, который вопреки распоряжению о режиме повышенной готовности продолжал работу. Заведение закрыли.

Павильон быстрого питания, нарушивший специальный режим, работал в Прокопьевске. Во время проверки здесь обнаружилось нарушение дезинфекционного режима по обработке оборудования и помещения, отсутствовали разрешенные моющие дезинфицирующие средства, в наличии не было достаточного количества масок.

- Общество с ограниченной ответственностью было признано виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Приставы опечатали павильон, а также будут регулярно проводить проверки на предмет незаконного возобновления его работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 20 протоколов составила Госжилинспекция за нарушение правил дезинфекции в Кемерове
У перепугавшего прокопчан фельдшера не обнаружили коронавируса
В Кузбассе развернуто девять контрольно-пропускных пунктов из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания
Еще два кузбасских храма закрылись на карантин из-за коронавируса
В Кемерове дом торговца героином брали штурмом
Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-Судженске
Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом
Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах
С кемеровских улиц убирают киоски
На карте распространения коронавируса в Кузбассе появился еще один город
Шесть новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе 20 апреля
Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить
Самолет с 76 туристами из Таиланда приземлился в Кемерове
В Кузбассе работающим пенсионерам продлили сроки получения больничного из-за коронавируса
В интернатах для престарелых и детских домах Кузбасса вводится вахтовый режим работы из-за коронавируса
В Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок
Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов