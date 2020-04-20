20 Апр 2020 2020-04-20T12:38:26+03:00

За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания. Фото: УФССП России по Кемеровской области

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В Кузбассе в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора обнаружен павильон быстрого питания, который вопреки распоряжению о режиме повышенной готовности продолжал работу. Заведение закрыли.

Павильон быстрого питания, нарушивший специальный режим, работал в Прокопьевске. Во время проверки здесь обнаружилось нарушение дезинфекционного режима по обработке оборудования и помещения, отсутствовали разрешенные моющие дезинфицирующие средства, в наличии не было достаточного количества масок.

- Общество с ограниченной ответственностью было признано виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Приставы опечатали павильон, а также будут регулярно проводить проверки на предмет незаконного возобновления его работы.

ИСТОЧНИК KP.RU