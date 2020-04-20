2020-04-20T12:25:03+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр

Интернет-банк позволяет совершать многие операции, оставаясь дома
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Интернет-банк позволяет совершать многие операции, оставаясь дома. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Интернет-банк позволяет совершать многие операции, оставаясь дома. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам подключение к системе УРАЛСИБ | Интернет-банк через операторов контакт-центра. Интернет-банк УРАЛСИБ позволяет совершать многие операции, оставаясь дома.

Для того чтобы подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ, достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к Интернет-банку». При разговоре с оператором необходимо пройти простую процедуру идентификации.

Установить подключение к Интернет-банку можно либо вместе с оператором контакт-центра, либо получив инструкцию по самостоятельной настройке. После установки Интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с Банком УРАЛСИБ – берегите себя, своих родных и близких!

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 20 протоколов составила Госжилинспекция за нарушение правил дезинфекции в Кемерове
У перепугавшего прокопчан фельдшера не обнаружили коронавируса
В Кузбассе развернуто девять контрольно-пропускных пунктов из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания
Еще два кузбасских храма закрылись на карантин из-за коронавируса
В Кемерове дом торговца героином брали штурмом
Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-Судженске
Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом
Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах
С кемеровских улиц убирают киоски
На карте распространения коронавируса в Кузбассе появился еще один город
Шесть новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе 20 апреля
Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить
Самолет с 76 туристами из Таиланда приземлился в Кемерове
В Кузбассе работающим пенсионерам продлили сроки получения больничного из-за коронавируса
В интернатах для престарелых и детских домах Кузбасса вводится вахтовый режим работы из-за коронавируса
В Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок
Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов