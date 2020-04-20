У перепугавшего прокопчан фельдшера не обнаружили коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T13:09:25+03:00

Сейчас он находится под наблюдением врачей

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты теста на коронавирус, сделанного фельдшеру из Прокопьевска. Первый тест дал отрицательный результат.

В минувшие выходные прокопчане были напуганы появлением медиков в защитных костюмах в местной поликлинике. Как оказалось, сюда на прием к врачу пришел фельдшер, у которого была температура. Его тут же изолировали и увезли в инфекционную больницу, а в поликлинике продезинфицировали помещение,где его осматривал врач.

Первый тест на коронавирус, который сделали фельдшеру, оказался отрицательным. Тем не менее, он по-прежнему находится в изоляции и получает необходимую помощь.

- В Прокопьевске на настоящей момент сохраняется обычный режим самоизоляции и пока нет подтвержденных случаев заражения, - отметил глава Прокопьевска Андрей Мамаев.

Напомним, на 20 апреля в Кузбассе зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом. При этом 40 человек сейчас находятся в инфекционных больницах региона, шестеро выздоровели и выписаны. Еще один пациент скончался от пневмонии, а повторный тест, сделанный после смерти, показал наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU