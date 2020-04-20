20 Апр 2020 2020-04-20T14:25:17+03:00

Кузбасские депутаты предложили увеличить штрафы за поджог травы в 10 раз. Фото: Заксобрание Кузбасса

Законодатели считают, что действующих мер недостаточно для профилактики пожаров

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Депутаты Законодательного собрания Кузбасса выступили с инициативой увеличить в 10 раз штрафы за поджог травы. По их мнению, действующих мер недостаточно для эффективной профилактики пожаров.

Сейчас в Кузбассе действует особый противопожарный режим. Ситуация сейчас сложная, и погода этому только способствует - уже случилось три пожара. А административная ответственность за поджог сухой травы, в том числе рядом с лесом, слишком низка, отмечают депутаты.

В связи с этим парламентарии предложили установить следующие размеры штрафов:

- гражданам - от 20 до 40 тысяч рублей;

- должностным лицам - от 50 до 100 тысяч рублей;

- предпринимателям без образования юридического лица - от 50 до 100 тысяч рублей;

- юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Инициатива будет направлена в Правительство РФ и Совет законодателей для соответствующего отзыва. А после его получения законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU