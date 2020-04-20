2020-04-20T13:58:42+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ продлил обслуживание свыше 330 тысяч карт с истекшим сроком действия

Держатель карты может пользоваться картой с истекшим сроком действия для совершения любых операций
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В интересах своих клиентов Россельхозбанк продолжил обслуживание карт с истекшим сроком действия. Продление составило 3 календарных месяца с даты окончания срока действия карты.

Воспользоваться этой возможностью могут держатели дебетовых карт всех платежных систем: Visa, Mastercard, МИР, UnionPay, JCB, срок действия которых истек или истекает в марте, апреле и мае 2020 года.

«Россельхозбанк в первую очередь заботится о здоровье и благополучии своих клиентов. Мы сохраняем возможность обратиться в наши офисы для получения ранее оформленной или перевыпущенной карты, а также для подачи заявления на перевыпуск, однако мы рекомендуем отложить визит в Банк в целях вашей безопасности. Сейчас как никогда важно оставаться дома и тем самым сберечь себя и своих близких. Поэтому чтобы способствовать соблюдению режима самоизоляции, РСХБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия», — заявила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе врачи нарастили пациенту печень, чтобы удалить опухоль
Владимир Путин отметил эффективность Сергея Цивилева в борьбе с коронавирусом
В Кузбассе самый низкий показатель распространенности коронавируса в стране
Женщина разбилась насмерть в Кузбассе при падении из окна
РСХБ продлил обслуживание свыше 330 тысяч карт с истекшим сроком действия
Кузбасские депутаты предложили увеличить штрафы за поджог травы в 10 раз
Более 20 протоколов составила Госжилинспекция за нарушение правил дезинфекции в Кемерове
У перепугавшего прокопчан фельдшера не обнаружили коронавируса
В Кузбассе развернуто девять контрольно-пропускных пунктов из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания
Еще два кузбасских храма закрылись на карантин из-за коронавируса
В Кемерове дом торговца героином брали штурмом
Строгие ограничительные меры ввели в Анжеро-Судженске
Что показал тест кузбасского священника, отпевавшего женщину с коронавирусом
Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах
С кемеровских улиц убирают киоски
На карте распространения коронавируса в Кузбассе появился еще один город
Шесть новых заболевших коронавирусом выявлено в Кузбассе 20 апреля
Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Двое юношей из Кузбасса заплатят штрафы за нежелание служить
Самолет с 76 туристами из Таиланда приземлился в Кемерове
В Кузбассе работающим пенсионерам продлили сроки получения больничного из-за коронавируса
В интернатах для престарелых и детских домах Кузбасса вводится вахтовый режим работы из-за коронавируса
В Кузбассе проводится проверка по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в здание транспортной полиции
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок
Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов