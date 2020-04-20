РСХБ продлил обслуживание свыше 330 тысяч карт с истекшим сроком действия

20 Апр 2020 2020-04-20T13:58:42+03:00

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В интересах своих клиентов Россельхозбанк продолжил обслуживание карт с истекшим сроком действия. Продление составило 3 календарных месяца с даты окончания срока действия карты.

Воспользоваться этой возможностью могут держатели дебетовых карт всех платежных систем: Visa, Mastercard, МИР, UnionPay, JCB, срок действия которых истек или истекает в марте, апреле и мае 2020 года.

«Россельхозбанк в первую очередь заботится о здоровье и благополучии своих клиентов. Мы сохраняем возможность обратиться в наши офисы для получения ранее оформленной или перевыпущенной карты, а также для подачи заявления на перевыпуск, однако мы рекомендуем отложить визит в Банк в целях вашей безопасности. Сейчас как никогда важно оставаться дома и тем самым сберечь себя и своих близких. Поэтому чтобы способствовать соблюдению режима самоизоляции, РСХБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия», — заявила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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