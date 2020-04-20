20 Апр 2020 2020-04-20T15:35:14+03:00

Женщина разбилась насмерть в Кузбассе при падении из окна. Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com

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В Ленинске-Кузнецком в воскресенье, 19 апреля, женщина выпала из окна многоэтажного дома. Она разбилась насмерть.

Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях, выложив фотографии с места трагедии. Факт случившегося подтвердили в Следственном комитете Кузбасса.

По предварительным данным, 55-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по данному происшествию проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося уточняются.

Также очевидцы сообщают, что погибшая выпала из окна шестого этажа многоэтажки по бульвару Химиков.

ИСТОЧНИК KP.RU