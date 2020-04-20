Женщина разбилась насмерть в Кузбассе при падении из окна
В Ленинске-Кузнецком в воскресенье, 19 апреля, женщина выпала из окна многоэтажного дома. Она разбилась насмерть.
Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях, выложив фотографии с места трагедии. Факт случившегося подтвердили в Следственном комитете Кузбасса.
По предварительным данным, 55-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по данному происшествию проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося уточняются.
Также очевидцы сообщают, что погибшая выпала из окна шестого этажа многоэтажки по бульвару Химиков.
ИСТОЧНИК KP.RU