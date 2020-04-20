2020-04-20T18:22:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев ответил на слова Путина

Президент рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом, предпринятых в Кузбассе
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев ответил на слова Путина. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев ответил на слова Путина. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на слова Владимира Путина о мерах, которые предпринимаются в регионе в рамках борьбы с распространением коронавируса. Сообщение президент сделал во время совещания 20 апреля.

Главе государства доложили, что в Кузбассе зафиксирован самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тысяч населения. Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Цивилева и призвал оценить кузбасские практики для возможности внедрить их в других регионах.

В свою очередь губернатор Кузбасса рассказал, что положительный эффект дали введенные ограничительные меры.

-Мы видим, что они работают, тормозят рост заболеваемости, спасают людей от тяжелой болезни. Считаю, что залог эффективности — комплексный подход и гибкость в применении ограничительных мер. Среди наиболее важных решений отмечу помещение в обсерваторы или на самоизоляцию всех, кто приезжает в Кузбасс из других регионов России или из-за рубежа, развертывание новых лабораторий для увеличения количества тестов, разные уровни ограничений для отдельных муниципальных образований. Тем не менее, система здравоохранения Кузбасса продолжает готовиться к различным сценариям, мы продолжаем разворачивать койки, закупать аппараты ИВЛ и все необходимое для работы медиков, -сообщил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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