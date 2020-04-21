2020-04-21T03:24:36+03:00
Происшествия

Зеленоглазая блондинка в черном пропала в Кузбассе

Девушку разыскивают больше недели
Екатерина РОМАНОВА
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Зеленоглазая блондинка в черном пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Зеленоглазая блондинка в черном пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 22-летнюю Дарьи Татарину. От девушки нет никаких вестей с 12 апреля.

Жительница села Старопестерево Беловского района 22-летняя Дарья Татарина в последний раз выходила на связь с родственниками 12 апреля 2020 года. с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Розыском девушки сейчас занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Приметы пропавшей: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы – крашеный блонд, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в черную куртку, черные штаны и черные ботинки.

Если вам известно местонахождение Дарьи Татариной или вы готовы принять участие в ее поиске, сообщите об этом волонтерам.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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