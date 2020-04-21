Новокузнечанин со страниц соцсетей пытался изменить конституционный строй

21 Апр 2020 2020-04-21T04:19:47+03:00

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Житель города Новокузнецка создал интернет-сообщество в соцсетях и стал призывать к изменению конституционного строя – при помощи насилия. Наказание за такие призывы оказалось вполне настоящим.

39-летний новокузнечанин работал машинистом на металлургическом заводе. В один из дней он создал интернет сообщество, используя свою страницу. Он назвал сообщество «ВрИО Главы Кемеровской области» и разместил на ней несколько текстовых документов. Каждый из них призывал к изменению конституционного строя России с использованием насилия. Сообщество находилось в открытом доступе, а сам новокузнечанин провозгласил себя временно исполняющим обязанности руководителей ряда региональных структур – в том числе и правоохранительных.

Сотрудники УФСБ установили личность самозванца. В отношении него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

- Заводский районный суд города Новокузнецка признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области. – Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественной деятельностью и деятельностью, связанной с участием работы общественных организаций и публичными выступлениями на срок два года.

ИСТОЧНИК KP.RU