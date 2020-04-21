Опасной беляшной не разрешили работать в Киселевске
На пять суток закрыли киоск «Беляшная – чебуречная», что в Киселевске. Поводом для временного запрета на работу стал не режим повышенной готовности, а отсутствие перчаток и масок.
Киоск «Беляшная – чебуречная» вполне мог бы работать во время режима повышенной готовности в Кузбассе: здесь все блюда продаются только на вынос. Однако суд все-таки постановил на время приостановить деятельность киоска. Как оказалось во время проверки, работники беляшной проигнорировали необходимость работать в перчатках и масках, проводить дезинфекцию и отмечать каждую обработку в специальном журнале.
- Данные нарушения создавали непосредственную угрозу распространения инфекции и свидетельствовали о невыполнении индивидуальным предпринимателем противоэпидемических мероприятий, установленных Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность», - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
После решения суда о приостановлении деятельности киоска на пять суток судебные приставы отдела судебных приставов по городу Киселевску опечатали киоска.
ИСТОЧНИК KP.RU