21 Апр 2020 2020-04-21T05:59:17+03:00

За миллионные долги по зарплате кузбасское предприятие заплатит штраф в 35 тысяч рублей

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Сразу 59 работников одной из кузбасских компаний в течение нескольких месяцев не получали заработную плату. Теперь возвратом денег и моральной компенсацией за задержку выплат занимается суд.

59 работников компании ООО «Сибмонтарем» в конце февраля 2020 года все еще не получили заработную плату за ноябрь и декабрь 2019 года, а также январь 2020. В общей сложности руководство задолжало сотрудника 3,59 миллиона рублей – это выяснилось во время проверки, которую проводила прокуратура города Березовский.

- В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления на общую сумму 1,02 миллиона рублей о взыскании в пользу 17 работников заработной платы, а также компенсации морального вреда в размере 10 тысяч каждому, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас дела о невыплаченных зарплатах находятся на рассмотрении в Беловском городском суде. Однако руководству компании предстоит не только выплатить задолженности. Так, прокурор возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административном правонарушении.

- Организации и директору назначены штрафы: 35 и 10 тысяч рублей соответственно, - отметили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, прокурор внес руководителю представление и потребовал устранить нарушения закона. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU