Пожилая женщина небольшого роста пропала в Новокузнецке
В Новокузнецке пропала 60-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Ее поиском сейчас занимаются волонтеры.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции объявили о розыске 60-летней Татьяны Киркис. Новокузнечанка пропала 17 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавше: рост 148 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
В день исчезновения была одета: черная удлиненная куртка с капюшоном, черные брюки, синие замшевые ботинки.
Если вам известно местонахождение Татьяны Киркис после 17 апреля или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU