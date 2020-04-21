Пожилая женщина небольшого роста пропала в Новокузнецке

21 Апр 2020 2020-04-21T06:21:30+03:00

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В Новокузнецке пропала 60-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Ее поиском сейчас занимаются волонтеры.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции объявили о розыске 60-летней Татьяны Киркис. Новокузнечанка пропала 17 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавше: рост 148 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета: черная удлиненная куртка с капюшоном, черные брюки, синие замшевые ботинки.

Если вам известно местонахождение Татьяны Киркис после 17 апреля или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU