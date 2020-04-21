Трамвай протаранил отечественную легковушку в Кемерове

21 Апр 2020 2020-04-21T06:40:33+03:00

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В Кемерове на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Автозаводской произошло ДТП. Здесь трамвай протаранил легковой автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня в понедельник, 20 апреля. Очевидцы выложили снимки с места аварии в социальные сети. На снимках видно, что удар пришелся по водительской двери.

- Трамвай двигался в сторону Южного, в том же направлении вместе с ним двигался легковой автомобиль Lada Priora. В какой-то момент водитель легковушки решил развернуться прямо перед трамваем, - сообщили подробности ДТП в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании. – Водитель трамвая сделал все возможное, чтобы не допустить столкновения, однако предотвратить столкновение не удалось.

Трамвай врезался в легковой автомобиль. Водитель легковушки получил ушибы и ссадины, ему была оказана необходимая медицинская помощь. К счастью, никто из пассажиров, которые в тот момент находились в салоне трамвая, не пострадал. А вот простой трамвая составил 50 минут.

В пресс-службе «КЭТК» отметили, что на этом перекрестке случаются подобные ДТП, а потому водителям стоит помнить, что даже тогда, когда трамвай меняет направление, как это происходит на пересечении Кузнецкого и Автозаводской, у него по-прежнему сохраняется преимущество в движении.

ИСТОЧНИК KP.RU