2020-04-21T07:40:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у девяти кузбассовцев выявлен коронавирус

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по заболевшим
Мария КОЛОСОВА
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Еще у девяти кузбассовцев выявлен коронавирусЕще у девяти кузбассовцев выявлен коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе еще у девяти человек выявлен коронавирус. Данные опубликовал оперативный штаб области.

Согласно полученной информации, девять случав заражения выявлены за прошедшие сутки. По состоянию на 11.00 21 апреля также из больниц было выписано пять пациентов.

- Тесты показали, что они полностью здоровы. Таким образом, количество кузбассовцев, которые вылечились от коронавируса, составляет 11 человек, - сообщили в штабе.

Сейчас в медучреждениях получают лечение 44 человека с подтвержденным диагнозом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1998 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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