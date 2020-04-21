21 Апр 2020 2020-04-21T08:11:39+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 21 апреля: 11 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

21 апреля стало известно о пятерых излечившихся от коронавируса кузбассовцах. После курса лечения их тесты показывают отрицательный результат, а сами пациенты выписаны из больницы.

После курса лечения пятеро пациентов, которые находились в инфекционных больницах региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выписаны. Сейчас тесты показывают отсутствие у них страшного заболевания.

На 21 апреля в больницах Кузбасса по-прежнему остаются 44 человека с коронавирусной инфекцией. Их состояние врачи оценивают как стабильное, сами же пациенты получают всю необходимую помощь. Кроме того, на домашней изоляции находятся 1998 человек.

В общей сложности на 21 апреля в регионе зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом. 11 человек уже выписаны из больницы, одна пациентка скончалась. У нее коронавирус подтвердил тест, сделанный после смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе

В воскресенье, 19 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал новое распоряжение, которое усиливает меры по противодействию распространению коронавируса в регионе. (подробности)

В Кузбассе создали карту распространения коронавируса

В Кузбассе появилась карта распространения коронавируса. Данные опубликовал оперативный межведомственный штаб области. (подробности)

Более 8,7 тысячи тестов на коронавирус проведено в Кузбассе

В Кузбассе специалисты провели свыше 8,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этих целей создано четыре лаборатории. (подробности)

Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции продлен, а пасхальные службы пройдут онлайн

Сергей Цивилев 16 апреля выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил о текущей ситуации в области в связи с коронавирусом, а также озвучил несколько важных решений. Главное - режим самоизоляции продлен до 26 апреля включительно. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU