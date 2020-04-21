2020-04-21T08:11:39+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 21 апреля: 11 человек

Число больных коронавирусом кузбассовцев уменьшилось
Екатерина РОМАНОВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 21 апреля: 11 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Кузбассе на 21 апреля: 11 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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21 апреля стало известно о пятерых излечившихся от коронавируса кузбассовцах. После курса лечения их тесты показывают отрицательный результат, а сами пациенты выписаны из больницы.

После курса лечения пятеро пациентов, которые находились в инфекционных больницах региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выписаны. Сейчас тесты показывают отсутствие у них страшного заболевания.

На 21 апреля в больницах Кузбасса по-прежнему остаются 44 человека с коронавирусной инфекцией. Их состояние врачи оценивают как стабильное, сами же пациенты получают всю необходимую помощь. Кроме того, на домашней изоляции находятся 1998 человек.

В общей сложности на 21 апреля в регионе зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом. 11 человек уже выписаны из больницы, одна пациентка скончалась. У нее коронавирус подтвердил тест, сделанный после смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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