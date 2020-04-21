21 Апр 2020 2020-04-21T11:40:47+03:00

В шестой территории Кузбасса ввели дополнительные меры из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Ею стал Яйский муниципальный округ

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В шестой территории Кузбасса ввели дополнительные меры по противодействию распространению коронавиурса. Ею стал Яйский муниципальный район.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Кузбасса, приостанавливается работа ряда объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов. Также под запретом находится оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг, услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви, услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки, услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков, оказание услуг фотосалонов.

Все проживающие на территории яйского муниципального округа обязаны соблюдать масочный режим, а также социальную дистанция в 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органы власти обязаны исключить массовое скопление людей. Прием больных с признаками ОРВИ будет осуществляться на дому.

Напомним, что ранее дополнительные ограничительные меры были введены в Белове, Мысках, Краснобродском, Беловском районе и Анжеро-Судженске.

Документ подписан 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU