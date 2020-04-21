21 Апр 2020 2020-04-21T09:00:15+03:00

В Кузбассе суд заблокировал четыре сайта за минирование рынка «Сотка» Фото: Анастасия ОСИПОВА

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По требованию прокуратуры суд заблокировал четыре сайта, с которых отправлялись ложные сообщения о минировании кемеровского рынка «Сотка». Об этом сообщили в областном ведомстве.

Помимо этого, сотрудники полиции установили четыре IP-адреса, с которых поступали сообщения о минировании судов, все они оказались ложными.

- Законом запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, - отметили в прокуратуре области.

По результатам проверки прокурор города Кемерово направил в суд заявление о признании информации с выявленных интернет-ресурсов запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования и заблокировал сетевые адреса.

ИСТОЧНИК KP.RU