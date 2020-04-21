В каких городах появились новые больные коронавирусом 21 апреля
За минувшие сутки в Кузбассе на девять человек увеличилось число заболевших. На утро 21 апреля в общей сложности у 56 человек диагностировали коронавирус. Новые случаи зарегистрированы в 112 городах Кузбасса.
Количество городов, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, остается прежним. Сейчас на карте распространения опасного заболевания 12 городов. За последние сутки больше всего заболевших в двух городах - в Междуреченске и поселке городского типа Краснобродский. Здесь зарегистрировано по три случая заболевания. В Мысках, Прокопьевске и Анжеро-Судженске по одному заболевшему.
На 21 апреля случаи заболевания зарегистрированы в следующих городах и районах:
Новокузнецк - 14 человек, двое выздоровели;
Кемерово - 13 человек, трое выздоровели;
Краснобродский - 9 человек, 1 умер;
Анжеро-Судженск - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Прокопьевский муниципальный округ - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;
Мариинский район - 2 человека;.
Новокузнецкий район - 2 человека;
Мыски - 2 человека;
Прокопьевск - 1 человек;
Топкинский муниципальный округ - 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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