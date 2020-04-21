В каких городах появились новые больные коронавирусом 21 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T09:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Кузбассе на девять человек увеличилось число заболевших. На утро 21 апреля в общей сложности у 56 человек диагностировали коронавирус. Новые случаи зарегистрированы в 112 городах Кузбасса.

Количество городов, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, остается прежним. Сейчас на карте распространения опасного заболевания 12 городов. За последние сутки больше всего заболевших в двух городах - в Междуреченске и поселке городского типа Краснобродский. Здесь зарегистрировано по три случая заболевания. В Мысках, Прокопьевске и Анжеро-Судженске по одному заболевшему.

На 21 апреля случаи заболевания зарегистрированы в следующих городах и районах:

Новокузнецк - 14 человек, двое выздоровели;

Кемерово - 13 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 9 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Прокопьевский муниципальный округ - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;.

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Прокопьевск - 1 человек;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU