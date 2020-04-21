2020-04-21T09:15:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов

Женщина сообщила в соцсетях ложную информацию о заражении коронавирусом [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Жительница Ленинска-Кузнецкого неосмотрительно написала в соцсетях о якобы заболевшем горожанине. За распространение непроверенной информации ей грозит штраф – до 100 тысяч рублей.

Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Один из жителей Кузбасса рассказал своему знакомому о якобы приехавшем в Ленинск-Кузнецкий вахтовике. Приехавший, по словам мужчины, болен коронавирусом, однако в родном городе он «со многими контактировал». Горожанин передал рассказ своему знакомому, а тот пересказал о якобы зараженном вахтовике своей супруге. 34-летняя женщина написала о якобы вернувшемся с вахты мужчине в соцсетях. Женщина была уверена, что таким образом она предостережет горожан от возможного харажения.

- Полицейские установили автора фейка о заражении коронавирусом жителя Ленинска-Кузнецкого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении горожанки заведено дело о распространении недостоверной информации, санкции которой предусматривают в качестве максимального наказания для граждан штраф в размере 100 000 рублей.

Женщина попросила прощения у всех, кого ее сообщение могло напугать и попросила кузбассовцев проверять информацию прежде, чем где-то публиковать ее.

Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жительница Кузбасса заплатит штраф за распространение слухов. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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