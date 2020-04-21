Кузбасских туристов продолжают вывозить из-за границы

21 Апр 2020 2020-04-21T09:51:19+03:00

В ближайшие дни будет организовано еще несколько авиарейсов

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В ближайшее время запланировано несколько авиарейсов, которыми доставят на родину кузбассовцев, оказавшихся в период пандемии коронавируса за границей. Домой будет доставлены туристы из Таиланда и Индии.

На 23 апреля запланирован рейс № SBI5702 Бангкок — Новосибирск — Красноярск в 11.25 (местное время). Улететь этим рейсом могут россияне, проживающие в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Республике Алтай, Алтайском крае, Красноярском крае.

На 24 апреля запланирован рейс Гоа — Новосибирск — Екатеринбург в 16.30 (местное время).

Также 24 апреля запланирован рейс № SBI5712 Пхукет — Новосибирск в 04.55 (местное время).

Чтобы зарегистрироваться на рейс, необходимо пройти по ссылке, количество мест ограничено.

Напомним, что 20 апреля в Кемерово вернулся борт с 76 туристами из Бангкока.

ИСТОЧНИК KP.RU