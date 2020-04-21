В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T10:19:14+03:00

Это те три случая, которые выявлены в области на 21 апреля

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В Междуреченске коронавирусом заразилось целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля.

Во вторник на карте Кузбасса появились новые территории, где были зафиксированы случаи заражения, в том числе, сразу три – в Междуреченске. Как рассказали в пресс-службе администрации Междуреченского городского округа, это семья – отец, мать и ребенок. Сейчас все они находятся в специализированных медучреждениях.

15 апреля они выехали в пгт Краснобродский, гостили у родственника. Родственник заболел коронавирусом, у них как у контактных взяли анализы для тестирования. Результат пришёл положительный.

-Просим обратить внимание — больные домой не возвращались и не находятся в больнице Междуреченска, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU