21 Апр 2020 2020-04-21T11:14:09+03:00

Суд не стал рассматривать прошение Юрия Мовшина об УДО из-за коронавируса. ФОТО: Михаил Носков.

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Бывший начальник ГИБДД Кузбасса не сможет выйти условно-досрочно. Виной тому коронавирус: из-за ситуации с ним суд не стал рассматривать прошение Мовшина.

Юрий Мовшин подал прошение об условно-досрочном освобождении, однако в ближайшее время на свободу он не выйдет. Из-за ситуации с коронавирусом в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила рассмотрение его ходатайства отложено.

- Слушание отложено на неопределенный срок, без даты, - сообщили в пресс-службе. Из-за ситуации с коронавирусом сейчас рассматриваются только дела безотлагательного характера, – сообщает пресс-служба Тагилстроевского суда.

Напомним, Юрий Мовшин стал фигурантом уголовного дела после того, как в апреле 2016 года его машина протаранила иномарку на автодороге Кемерово - Яшкино. В результате ДТП погибли четыре человека. Суд признал экс-главу кузбасской ГИБДД виновным в ДТП и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Наказание Мовшин отбывает в Нижнем Тагиле.

ИСТОЧНИК KP.RU