РСХБ поможет фермерам проводить дистанционный мониторинг полей

21 Апр 2020 2020-04-21T11:53:37+03:00

Россельхозбанк включил в собственную цифровую экосистему для фермеров сервис спутникового мониторинга полей и диагностики состояния посевов

Изменить размер текста: A A

В партнерстве с компанией ИнтТерра, занимающейся разработкой цифровых решений для сельского хозяйства, РСХБ предоставил аграриям возможность дистанционно определять состояние поля и с/х культур на основе многофакторного анализа.

Чтобы поддержать отрасль сельского хозяйства в этот непростой период, Россельхозбанк совместно с компанией ИнтТерра предлагает своим клиентам до конца сезона бесплатный доступ к цифровому сервису для аграриев-растениеводов SkyScout.

Приложение было создано специально для того, чтобы облегчить операционную деятельность за счет дистанционного мониторинга полей, планирования и отслеживания технологических операций. Кроме того, SkyScout позволяет наладить дистанционное взаимодействие со всеми основными поставщиками и консультантами фермера. Пользователи смогут мониторить поля, дистанционно диагностировать проблемы и получать рекомендации от профессионалов.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.