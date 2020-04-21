21 Апр 2020 2020-04-21T12:31:17+03:00

Стало известно, почему введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в Яйском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Яйском районе 20 апреля введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Их необходимость прописана в постановлении Роспотребнадзора Кузбасса, которое опубликовано 20 апреля.

В официальном документе, подписанном главным санитарным врачом области Евгением Оксом, говорится, что из 47 заболевших 44 выявлены в апреле. Таким образом, за месяц удельный вес составил 94 процента. В целом за последние дни прирост случаев заболевания составляет 15 процентов в сутки.

«В Анжеро-Судженске зафиксировано 3 случая заболевания внебольничными пневмониями, вызванными COVID-19. Указанные заболевшие лица, работающие в одной организации - ООО «Юникс», имели многочисленные контакты с работниками компании АО «НефтеХимСервис» (управляющая компания Яйского нефтеперерабатывающего завода)», - говорится в документе.

Документ подписан 20 апреля. Фото: Скрин документа/ Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области

В связи с этим в Яйском муниципальном округе введены дополнительные меры по противодействию распространению заболевания. Они такие же, какие были определены для пяти ранее закрытых территорий - ограничение работы объектов розничной торговли, соблюдение масочного режима, социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU