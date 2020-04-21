Кузбасские артисты на самоизоляции записали песню в поддержку врачей

21 Апр 2020 2020-04-21T13:14:55+03:00

Так они выразили благодарность тем, кто держит удар в борьбе с коронавирусом [Видео]

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В Кузбассе артисты решили выразить поддержку врачам. Находясь на самоизоляции, исполнили для них песню.

Решение записать песню приняли участники Губернаторский камерный хор Государственной филармонии Кузбасса, который действует уже более 25 лет. Они исполнили свою версию песни В. Парамонова и А. Вулых «Не болейте, доктор».

-Сейчас филармония, как и другие учреждения культуры и искусства, закрыта для посетителей, - рассказали в министерстве культуры Кузбасса. - При этом продолжается фестиваль «Филармония онлайн». Песня записана в условиях самоизоляции.

Губернаторский камерный хор Государственной филармонии Кузбасса в условиях самоизоляции записал песню в поддержку врачей.Видео: Министерство Культуры Кузбасса

ИСТОЧНИК KP.RU