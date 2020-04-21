2020-04-21T13:28:20+03:00
Общество

Четверо детей заболели коронавирусом в Кузбассе

Самому младшему из них – год
Екатерина РОМАНОВА
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Четверо детей заболели коронавирусом в КузбассеЧетверо детей заболели коронавирусом в КузбассеФото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно о самом юном кузбассовце, заболевшем коронавирусом. Ему лишь один год. Всего же в регионе коронавирус диагностировали у четверых несовершеннолетних.

С 14 марта, когда были выявлены первые случаи заражения коронавирусом, зафиксированы четыре случая заболевания у несовершеннолетних.

- Одному ребенку 11 лет, двоим – по 17. А вчера госпитализировали семью с годовалым ребенком, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

21 марта стало известно о том, что семья, в которой растет самый маленький заболевший коронавирусом, нарушила режим самоизоляции. 15 апреля отец, мать и их маленький ребенок отправились к гости к родственникам в Краснобродский. Позже оказалось, что родственник заболел коронавирусом. У семьи, как людей, контактировавших с заболевшим, взяли анализы для тестирования. Тесты показали положительные результаты.

К слову, семья из Краснобродского не возвращалась, а сейчас все трое находятся в больницах Кузбасса.

- Просим обратить внимание - больные домой не возвращались и не находятся в больнице Междуреченска, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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