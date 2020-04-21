В Кемерове приступили к ремонту проспекта Советского

21 Апр 2020 2020-04-21T14:05:07+03:00

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В Кемерове дорожные строители приступили ремонту одной из главных городских магистралей – проспекта Советского. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники приступили к фрезерованию магистрали на участке от Кузнецкого проспекта до улицы Карболитовской. В 2018 году уже был отремонтирован участок Советского проспекта до проспекта Кузнецкого.

-В этом году на участке от проспекта Кузнецкого до улицы Карболитовской протяженностью 560 метров будет уложено 10 548 кв. метров асфальтобетона, отремонтированы парковки, съезды, технический тротуар, установлены бортовые камни, - сообщили в администрации города.

Уже сейчас отфрезеровано более тысячи кв. метров старого асфальта, рабочие начали разбирать старый бортовой камень. В ночь на среду, 22 апреля, они приступят к устройству выравнивавшего слоя.

Отметим, что участок Советского проспекта – это уже пятый объект реновации по нацпроекту в Кемерове. Помимо этого работы ведутся на улицах Дзержинского, Коммунистической, Совхозной и Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU