2020-04-21T14:37:25+03:00
Общество

МЧС Кузбасса предупреждает о штрафах за выход на воду

Навигационный период начнется только 29 мая
Ирина АВТУШКО
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МЧС Кузбасса предупреждает о штрафах за выход на воду. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиМЧС Кузбасса предупреждает о штрафах за выход на воду. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В МЧС Кузбасс предупредили о штрафах, которые грозят владельцам судов, решивших сейчас выйти на воду. Сделать это можно будет не ранее 29 мая.

В межнавигационный период инспекторы ГИМС МЧС России продолжают патрулировать водные объекты Кузбасса. Их задача – пресечь выход на воду до официального открытия сезона.

-В межнавигационный период эксплуатация плавсредств сопряжена с серьезными опасностями. Из-за подъема уровня воды, стремительного течения и наличия в ней инородных предметов велика вероятность повреждения двигателя, корпуса судна или опрокидывания плавсредства, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, владельцы судов, вышедшие на воду до 29 мая, рискуют получить штраф от 500 до 1000 рублей. За управление судном в нетрезвом состоянии инспекторский состав имеет право поместить судно на специализированную штрафную стоянку. То же наказание грозит гражданам, не имеющим при себе документов на транспортное средство, а также владельцев судов с техническими неисправностями.

Сейчас на реках могут находиться только те судна, которые привлекаются для правоохранительных, контрольно – надзорных, спасательных и природоохранных функций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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