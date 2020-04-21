2020-04-21T15:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

От кузбассовцев ждут предложений по улучшению наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Проекты обрабатываются круглосуточно
Мария КОЛОСОВА
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От кузбассовцев ждут предложений по улучшению наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Фото: Министерство образования и науки КузбассаОт кузбассовцев ждут предложений по улучшению наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Фото: Министерство образования и науки Кузбасса
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Кузбассовцам предложили поделиться проектами, которые помогут улучшить ситуацию в отраслях экономики, больше всего пострадавших от коронавируса. Все идеи обрабатываются круглосуточно.

Краудсорсинговую платформу по сбору предложений создали на базе научно-образовательного центра «Кузбасс». Их прием осуществляется по таким направлениям, как: услуги для населения, туризм, общественное питание, образование, культура, прорывные инновации по профилактике и борьбе с инфекциями, самозанятость, и др.

Изложить свою идею можно в формате текстового файла, презентации или видеоролика.

-На первом этапе волонтеры КемГУ отбирают идеи по направлениям и передают их комитетам оперативного штаба НОЦ «Кузбасс», где оценивают их практическую составляющую. Успешные проекты поступают для реализации в соответствующие структуры государственной и региональной власти, промышленным предприятиям, союзам и объединениям работодателей, - рассказали в департаменте образования и науки Кузбасса

Первые предложения уже есть. Например, компании «ВостЭКО» и «Горный-ЦОТ» предложили создать новую систему аэрозольной дезинфекции для офисных помещений. Она подразумевает создание над рабочей зоной антисептического облака. Такой способ дезинфекции более экономичен и обеспечивает правильную концентрацию и время контакта для обработки всех открытых поверхностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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