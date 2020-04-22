2020-04-22T03:20:25+03:00
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Кузбасская митрополия призвала верующих воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу

Памятный день выпадает на вторник, 28 апреля
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасская митрополия призвала верующих воздержаться от посещения кладбищ на РадоницуКузбасская митрополия призвала верующих воздержаться от посещения кладбищ на РадоницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбасской митрополии призвали православных отказаться от посещений кладбищ на Радоницу. День церковного поминовения усопших выпадает на вторник, 28 апреля.

-Обычно на Радоницу тысячи наших земляков приходят в храмы и на кладбища. Убедительно просим всех в указанный день вновь воздержаться от посещения храмов, в которых заупокойные службы будут совершены исключительно при участии священнослужителей и церковнослужителей, обеспечивающих богослужебную жизнь общин, - сообщили священнослужители.

Они также поблагодарили жителей за сознательность, проявленную в прошедшую праздничную пасхальную ночь: «Отрадно, что большая часть православных кузбассовцев прислушалась к призывам священнослужителей и властей региона, участвуя в богослужениях частной молитвой в своих домах или посредством телевизионных трансляций».

В Кузбасской митрополии сообщили, что на Радоницу места захоронения православных не останутся без внимания: всем благочинным в митрополии дано поручение организовать общие панихиды на каждом кладбище в регионе. Как в храмах, так и на кладбищах поминовение всех усопших будет совершаться без участия мирян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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